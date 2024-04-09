Dolar
32.23
Euro
35.04
Altın
2,361.80
ETH/USDT
3,585.00
BTC/USDT
70,068.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2024

İstanbul'da bayram alışverişi için Eminönü'nü tercih ediliyor

Eminönü, birçok İstanbullu için Ramazan Bayramı alışverişinde daha çok Türk kahvesi, lokum, çikolata ve kahvaltılık ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Başak Akbulut Yazar  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
İstanbul'da bayram alışverişi için Eminönü'nü tercih ediliyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İstanbul'da alışverişin merkezi konumundaki tarihi Eminönü çarşısı, Ramazan Bayramı arifesinde yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Rengarenk şeker ve çikolata çeşitlerinin tezgahları süslediği çarşıda, vatandaşlar taze kavrulmuş Türk kahvesi satan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra turistlerin de yoğun şekilde gezdiği çarşıda her bütçeye uygun ürün alıcı buldu. Vatandaşlar, sade, güllü, çifte kavrulmuş gibi onlarca çeşidi bulunan bayramlık lokumlar ve şekerin yanı sıra kahvaltı sofralarına konulacak peynir, zeytin ve benzeri ürün alışverişi de yaptı.

Bazı vatandaşlar çocuklarına bayramlık kıyafet almak için Mahmutpaşa'yı dükkan dükkan gezdi.

"İstanbul nostaljisi istedim"

Ankara'dan Eminönü'ne gelen Doğan Dinçer, ailesi için çarşıdan badem ezmesi ve Türk kahvesi aldığını belirterek, "İstanbul nostaljisi, orada yiyelim içelim istedim." dedi.

Abuzer Demir, "Geziyoruz, kahve aldık, şeker aldık. Her şey var burada. Bayramda evde torunları, çocukları bekleyeceğiz. Çikolata ikram edeceğiz, olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Eminönü'nde alışveriş heyecanının sürdüğünü ve alışveriş merkezlerinde de durumun aynı olduğunu belirten Mustafa Göçen, "Her bayram öncesi Eminönü'ne gelirim. Şeker, çikolata, kahve alıyorum. Çocuklara bir şeyler alacağım. Kahve vazgeçilmezim. Sonra eve döneceğiz, yarını bekleyeceğiz. Hanımın listesine göre hareket ediyoruz. İçişlerinde o var, eksikleri söylüyor, biz alıyoruz." dedi.

İşten dolayı ancak son gün alışverişe çıkabildiğini belirten çarşı esnafından Fadime Şengün, "Liste yapamadım ama bütçeme göre alışveriş yapacağım. Peynir, çikolata falan alacağım. Bayramlar değişti, çok gelen yok artık, benim çocukluğumdaki bayramlar da yok. Alacaklarım az da olsa o alışveriş heyecanını hiç bırakmadım." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi, çocukları ve yeğenleriyle birlikte alışverişe çıkan Aysel Topçu, seccade ve yatak örtüsü aldığını, çocukların bayramlıklarını daha önceden aldıklarını dile getirdi. Hatice Topçu ise eskiden Eminönü'nde alışveriş yapmanın yoğunluk nedeniyle daha zor olduğuna dikkati çekerek, Türk kahvesi ve lokum alacaklarını söyledi.

Alışverişi son güne bırakanlarla mesai

Şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan esnaf Veysel Kandemir, alışverişi son güne bırakanları beklediklerini söyledi.

Önceki yıllara göre satışlarının düştüğünü ifade eden Kandemir, "İnşallah daha güzel olacaktır. Kuruyemişe daha çok talep var. Şekere talep geçen seneye göre az. İnsanlar un, şekerden biraz uzak duruyor, doğal ürünleri tercih ediyor. Markalı ürünlerin kilosu 200 lira, Konya'dan gelen şekerlemeler 100 liradan başlıyor." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den 6 il ve 10 ilçe için karar
İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

Abbas'tan Gazze'deki saldırılar nedeniyle bayram kutlamalarının "dini törenlerle" sınırlı kalması çağrısı

Abbas'tan Gazze'deki saldırılar nedeniyle bayram kutlamalarının "dini törenlerle" sınırlı kalması çağrısı

Bayram tatili boyunca 81 ilde 760 bin 449 sağlık personeli görev yapacak

İstanbul'da bayram alışverişi için Eminönü'nü tercih ediliyor

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çarşılarda buruk bayram telaşı yaşanıyor

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çarşılarda buruk bayram telaşı yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet