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Yaşam, Ramazan 2023

Muş'ta tatlıcılar siparişleri yetiştirmeye çalışıyor

Muş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılar aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösteriyor.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Muş'ta tatlıcılar siparişleri yetiştirmeye çalışıyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba gibi birçok tatlı türünü özenle hazırlıyor.

Pastane işletmecisi Veysel Okşaş, AA muhabirine, her bayramda olduğu gibi bu yıl da şerbetli tatlıların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Yoğunluğun birkaç gün önceden başladığını belirten Okşaş, şöyle konuştu:

"Ustalar 2 vardiya olarak çalışıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 50 tepsi şerbetli tatlı çıkarıyoruz. Ramazan ayından dolayı güllaç tatlısına ilgi yoğun. Bayrama az bir süre kaldı, vatandaşların mağdur olmaması için tatlı siparişlerini erken vermeleri gerekiyor. Tatlılarımızın fiyatı 130 ila 450 lira arasında değişiyor. Tereyağı ile yapıyoruz. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum."

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