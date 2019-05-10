6 asırlık tarihi camide mukabele geleneğini genç hafızlar yaşatıyor
Kütahya'nın yaklaşık 6 asırlık tarihi camisinde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.
Kütahya
Kütahya'nın tarihi camilerinden Takvacılar Camisi'nde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyor.
Kentte, tarihi ve mimarisi ile dikkat çeken ve Yıldırım Bayezid'in komutanlarından Timurtaş Paşa'nın yaptırdığı 14 yüzyıldan kalma camide, uzun yıllardır devam eden mukabele geleneği, Emir Sultan Kur’an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan genç hafızlarca sürdürülüyor.
Her gün öğle namazının ardından başlayan mukabelede 10 hafız Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.
Takvacılar Camisi müezzinlerinden Kadir Birlik, camide uzun yıllardır hatimle teravih namazının kılındığını belirterek, şöyle konuştu:
"Camimiz, hem mimari yapısı hem de manevi atmosferi nedeniyle özellikle ramazan ayında vatandaşlarımızın vakit namazları ile teravihlerini kılmak için tercih ettikleri bir ibadethane. Burada ramazan ayının gelmesiyle birçok güzelliği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu aya has olan ve Peygamber Efendimizden beri sürdürülen mukabele geleneğini yine yıllardır camimizde devam ettiriyoruz. Bu geleneğin normal öğrenimlerinin yanında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan genç hafızlarımızca sürdürülüyor olması ayrı bir güzellik katıyor."
Hazreti Muhammed'den bu yana devam eden mukabele geleneğinin öğrencileri tarafından sürdürülüyor olmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Kur'an kursu öğreticilerinden Mehmet Oruç ise "Öğrencilerimiz tarihi Takvacılar Camisi'nde bu geleneği sürdürüyorlar. Burada 10 kadar öğrencimiz Kur'an tilaveti yapıyor. Öğrencilerimiz bir geleneği yaşattıkları gibi hıfz ettikleri Kur'an-ı Kerim'i burada da okuyarak sağlamlaştırmış oluyorlar." dedi.
Mukabeleye katılan öğrencilerden Semih Kaylı da hafızlık eğitimi aldığını, bununla beraber mukabelede Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve ezberlerini pekiştirdiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.