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Türkiye, Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Sıraç Karadeniz   | 13.04.2021
Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Kentte oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, kente özgü yemeklerin süslediği sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.42'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun sağlanması ve yeni tip koronavirüsün bitmesi için dua etti.

İlçe sakinlerinden Murat Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Mağdurların ve kimsesizlerin sevindiği bu ayda, rabbimizden temennimizdir ki, tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların, yaptığımız ibadetlerin kabul olması. Bu vesile ile, ramazan ayının bir yılı aşkındır bizi etkisi altına alan koronavirüs hastalığının bitmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Allah bir kez daha tuttuğumuz oruçları kabul etsin."

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