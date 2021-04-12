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Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sinan Uslu   | 12.04.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yeniden dirilişe, ruhumuzu arındırıp huzura ermemize vesile olan on bir ayın sultanı, Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'e erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin, ülkemize ve tüm İslam alemine, insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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