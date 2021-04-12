TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yeniden dirilişe, ruhumuzu arındırıp huzura ermemize vesile olan on bir ayın sultanı, Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'e erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin, ülkemize ve tüm İslam alemine, insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.