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Yaşam, Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya asıldı.

Gökhan Balcı   | 11.04.2021
Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya asıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğün İstanbul'daki atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmasına karar verildi.

Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Edirne'ye geldi.

Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi.

Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı. Son aşamada ustalardan biri caminin dışından mahyayı minareler arasında hizaladı.

"Son mahyacı" olarak anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, AA muhabirine, mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu söyledi.

Bu yılki mahya temasının "Şifa ayı ramazan" olduğunu belirten 66 yaşındaki Yıldız, Selimiye Camisi'ne ramazan ayında 2 ayrı mahya asılacağını ifade etti.

Yıldız, ramazan ayının 15'inde ikinci bir yazı yazacaklarını belirterek "Yazı henüz beyan edilmedi. Ona istinaden yazımızı uygulayacağız. Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Dün halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 1,5-2 gün sürüyor." dedi.

Yıldız, zahmetli bir iş olması nedeniyle çırak yetişmediğini belirtti.

Kendisinin de bir ustadan öğrendiği geleneksel sanatını emanet edeceği bir çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Yıldız, "İnşallah çırak yetişir. Zor bir meslek olduğu için çırak yetişmiyor. Zorlukla minareye çıkıyorsunuz. Malzeme taşımak zor yukarıya, rüzgar zor. Herkes minarede çalışmayı yapamıyor. İnşallah biz son olmayız. Bu ata yadigarı 400 küsur senelik bir sanat devam etmeli." diye konuştu.

Çalışmalarını tamamlayan ustalar, diğer kentlerdeki camilerin mahyalarını asmak üzere Edirne'den ayrıldı.

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