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Türkiye, Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

İstanbul iftar saatine sakin girdi

Güç Gönel,Mehmet Ali Derdiyok,Mehmet Avşar,Uğur İslamoğlu,İlyas Kaçar   | 13.04.2021
İstanbul iftar saatine sakin girdi

İstanbul

İstanbul'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azaldı.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kent genelinde saat 19.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10 olarak ölçüldü.

İstanbul iftar saatine sakin girdi

İstanbul genelinde diğer günlere oranla söz konusu saatlerde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerdeki trafik yoğunluğunda azalma gözlendi.

Bu arada vatandaşlar iftar saati yaklaştıkça ramazan ayının ilk pidelerinden alabilmek için fırınlar önünde sıraya girdi.

Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.


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