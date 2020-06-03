YSK siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti
YSK, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu.
YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.