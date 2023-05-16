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Politika

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme sürelerine ilişkin talepler göz önüne alınarak değişiklikler yapılmıştır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışında oy verme sürelerine ilişkin talepler göz önüne alınarak değişiklikler yapıldığını belirtti.

İsmet Karakaş  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme sürelerine ilişkin talepler göz önüne alınarak değişiklikler yapılmıştır Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Kurul'un 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalarına devam ettiğini belirten Yener, yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerine ilişkin çeşitli açıklamaların gündeme geldiğini söyledi.

YSK'nin, siyasi partilerin sürelere ilişkin verdikleri dilekçeleri dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile gerekli teması sağladığını kaydeden Yener, "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi için ikinci tur oylamasının Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını, partilerin taleplerinin mümkün olduğunca karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Ahmet Yener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme günleriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığının ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."

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