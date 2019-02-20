Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve kanaat önderleriyle buluştu

İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Trabzonlular Derneği'nde Trabzonlu iş adamları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, sabah sisten dolayı Adalar'a gidemediklerini belirterek, ''Eğer bu Marmaray olmasaydı, Avrupa Yakası'na kimse gidemezdi. Sadece Üsküdar'a gidenleri yağmurdan kurtarmıyor, sis olunca yollarına hiç aksamadan devam edebiliyorlar. İyi ki Marmaray var. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun.'' diye konuştu.

Yıldırım, Trabzon'a çok sayıda uçak gittiğini ve yolcu sayısının 4,5 milyon olduğunu ifade ederek, ''Kapasitesi yetmiyor. 3,5 milyon yolcu kapasitesi vardı. Geçen sene bin uçak doğrudan yurt dışına uçuş yaptı. 2008'de Trabzon'un terminalini yeniledik. Şimdi o da yetmiyor, Trabzon'a ikinci bir pist lazım. Onun için de çalışmalar sürüyor. Eskiden Trabzon Havalimanı vardı. Şimdi Ordu-Giresun var. O da 1,5 milyondan fazla yolcu ağırladı, yetmiyor. Artvin-Rize arasına da yeni bir havalimanı yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik.'' diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

''Ama yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Herkes böyle bilsin. Onun için de Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı demek, mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Bayrak, toprak, millet, devlet bunlar bizim vazgeçilmezimiz. Bunların pazarlığı olmaz, bunlar bizim istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır. Bu bayrak için nice canlar feda oldu. En son 15 Temmuz. O geceyi hatırlayın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle meydanları doldurduk mu, alçaklara, FETÖ'cülere gereken dersi verdik mi? O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla orada herkes vardı. Partisiz, partili düşüncesi ne olursa olsun 'mesele memleketse gerisi teferruattır' diye herkes o meydanları doldurdu. İlk defa Türkiye'de silahlı darbe girişimine karşı halkın gücü tankın gücünü yenmiştir.''

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her zaman insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak için ellerini taşın altına koyduklarını dile getirerek, ''İstanbullular bize destek, görev verirse bu mübarek, müjdelenmiş şehrin belediye başkanı olunca hep beraber İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına çıkaracağız. İstanbul deyip geçmeyelim, İstanbul Türkiye'nin özeti.'' dedi.

''İstanbul'a 7 marka proje yaptık''

Havayolunu halkın yolu yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bugün dünyanın yedinci, Avrupa'nın ikinci büyük havayolu şirketi Türk Hava Yolları. İflasın eşiğinde olan bir şirketi bu hale getirdik. Şu anda dünyanın en fazla noktasına uçan hava yolları Türk Hava Yolları, 316 noktaya uçuyor. Uçak sayısı 55'ti, şu anda 500. İşte hizmet, işte sonuç. Toplam 33 milyon insan uçakla seyahat ediyordu, şimdi 200 milyon. O yüzden dünyanın en büyük havalimanının İstanbul'da yapılması tesadüf değil. Bunlar bir hesap kitap sonucu ortaya çıkan bir şey. Efendim İstanbul'a ne yapıldı diye konuşanlar var. 7 tepeli İstanbul'a 7 tane marka proje yaptık Cumhurbaşkanımızla beraber. Dünyanın en büyük havalimanı, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul-Ankara hızlı treni, İstanbul-Bursa otoyolunu yaptık ve İzmit Körfezi'nde Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Dahası var, devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunu yapıyoruz, 350 kilometre. Bir ucu Tekirdağ'da, bir ucu Sakarya'da. Bittiğinde İstanbul'un 3 tane çevre yolu olacak. Bütün transit trafik o yola kayacak ve İstanbul'da büyük bir rahatlama olacak.''

Programa, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci, Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer