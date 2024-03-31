Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin doğusunda oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar sayılıyor. Kars’tan yayındayız. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi. Van’dan yayındayız. Türkiye’nin doğusunda oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar sayılacak. Şanlıurfa’dan yayındayız
logo
Politika

Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Aylin Dal, Serdar Açıl  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

YSK Başkanı Yener: Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy sayımı başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır." diyen Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini söyledi.

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.

Yener, sonuçların tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yerel seçimlerin takibi için Basın İzleme Merkezi kurdu
Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü
Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım
Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Benzer haberler

Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi

Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Seçim 2024

YSK Başkanı Yener: Seçim iş ve işlemleri sorunsuz şekilde devam etmektedir

YSK Başkanı Yener: Seçim iş ve işlemleri sorunsuz şekilde devam etmektedir
Yerel seçimlerde 5 adımda oy kullanma rehberi

Yerel seçimlerde 5 adımda oy kullanma rehberi
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat

Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet