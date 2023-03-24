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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi

Burcu Çalık Göçümlü  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

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