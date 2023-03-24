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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde konuşuyor
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Politika

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nda

Zafer Çakmak  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nda

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