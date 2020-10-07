Euro
9.27
Dolar
7.88
BIST 100
1,152.06
Altın
1,885.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Yeniden Refah Partisi: Ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır

Yeniden Refah Partisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik AGİT Minsk Grubu'nun ateşkes çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sefa Şahin   | 07.10.2020
Yeniden Refah Partisi: Ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır

Ankara

Yeniden Refah Partisinin Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Minsk Grubu eş başkanları adına yayınlanan ortak deklarasyonda Dağlık Karabağ'da acil ve koşulsuz ateşkes istenilmesinin tamamen Ermenistan'ı korumaya ve kollamaya yönelik bir adım olduğu belirtildi. 

Bu koşulsuz ateşkes çağrısının, Azerbaycan Türkü'nü masabaşı oyunlarıyla toprak tavizi verme konusunda zorlamaya yönelik sinsi bir gelişme olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan, Dağlık Karabağ ve Laçin, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayil, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi önemli yerleşim bölgelerini hala işgal altında tutarken koşulsuz ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır. Bugün Dağlık Karabağ gerçeğine tarihsel olgu çerçevesinden bakmak ve çözüm ortaya koymak yerine, söz konusu üç ülkede ciddi anlamda bir güce sahip olan Ermeni lobisinin retorik söylemleriyle özdeşleştirilmiş politikalar devşirmek, sorunun daha da ağırlaşmasına ve içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir."

Açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan'a müzakere teklifinde bulunurken kullandığı ifadelerin siyasi manevra niteliğinde olduğu belirtilerek, Azerbaycan'ın haklı davasının desteklenebilmesi açısından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dayanışmanın masabaşına taşınması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi
İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz
Ifo anketi: Küresel ekonomi Kovid-19 nedeniyle 2020'de yüzde 4,4 küçülecek
Paris'te evsizlerin kaldığı barınaklarda Kovid-19'a yakalanma oranları yüzde 94’ü buluyor

Benzer haberler

İran yönetiminin Dağlık Karabağ konusundaki tutumu ne?

İran yönetiminin Dağlık Karabağ konusundaki tutumu ne?

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan 'kardeş ülkeler'e çağrı

Yeniden Refah Partisi: Ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den AP milletvekillerine Türkiye tepkisi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den AP milletvekillerine Türkiye tepkisi
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: Türk diplomasisi Dağlık Karabağ’da çözüm için çalışıyor

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: Türk diplomasisi Dağlık Karabağ’da çözüm için çalışıyor
BBP Genel Başkanı Destici: Azerbaycanlı kardeşlerimiz, vatandaşlarını koruma harekatına devam etmelidir

BBP Genel Başkanı Destici: Azerbaycanlı kardeşlerimiz, vatandaşlarını koruma harekatına devam etmelidir