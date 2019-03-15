Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısına siyasilerden tepki
Siyasetçiler, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Ankara
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.
- Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
- Erdoğan: Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum
Yıldırım, "Bu sabah çok acı bir haberle gözlerimizi açtık. Bu mübarek cuma gününde, ibadet etmekten başka bir şey yapmayan, Allah'a eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir, şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir, bu ne alçaklıktır. Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasip almadıklarını bir kez daha görüyoruz." diye konuştu.
Binali Yıldırım, şunları kaydetti:
"İslam düşmanlığı gittikçe Batı'da yayılmaya başladı. Çeşitli yerlerde camiler kundaklanıyor, Müslümanların evi işaretleniyor. Bu gidişat da hayra alamet değil. Terör olduğu zaman dikkat ederseniz hemen 'İslamcı terör örgütü' diye damgayı vuruyorlar. Anlamadan, dinlemeden. Ama bu işi gayrimüslimler, Hristiyanlar yaptığı zaman 'cinnet getirdi', 'çıldırdı' gibi masumlaştırmaya çalışıyorlar. Terörün dini, etnik kimliği olmaz. Terörün milleti de olmaz."
"Bir insanlık suçu"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Bakan Gül, şunları kaydetti:
"Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum."
"Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sadece İslam'a değil, bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz." dedi.
"Vahşi İslamofobik saldırıyı lanetliyorum"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı lanetliyorum. Vefat edenlere, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Küresel emperyal dünyanın ve İslamofobiyi besleyen bu dünyanın da İslam'dan artık elini çekmesini istiyor, sağduyuya davet ediyorum." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum." mesajını yayımladı.
Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum."
"Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade eden Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Acı bir günde toplantıyı yapmak durumunda kaldık. Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün üzücü bir haber aldık. İki camiye yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu tür hadiseler bir daha yaşanmaz fakat burada tabii herkesin ders alması gereken noktalar var. Özellikle son yıllarda Batıda gelişen İslamofobi konusunun üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kanaatindeyim. Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"İslam düşmanlığı terk edilmeli"
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, tarih boyunca İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlıktan, hiç kimsenin fayda görmediğini, bugün de görmeyeceklerini vurguladı.
Sağlam, "Batı zihniyeti başta eğitim ve basın dili olmak üzere, her alanda İslam düşmanlığını terk etmek durumundadır. Aksi takdirde bu ateşin dokunmayacağı kimse kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.