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Firari eski emniyet müdürleri A.D ve İ.E, FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
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Politika

Yeni yılın ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 06.01.2021
Yeni yılın ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

TBMM

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

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