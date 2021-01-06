Yeni yılın ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
HDP'li 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.