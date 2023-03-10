Dolar
18.97
Euro
20.08
Altın
1,834.46
ETH/USDT
1,400.00
BTC/USDT
19,861.00
BIST 100
5,434.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp tarafından yürütülen deprem bölgelerine yönelik yardımların “Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen manevi tazminat cezasını az buldu

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin liralık manevi tazminatı "eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bularak bozdu.

Tanju Özkaya  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen manevi tazminat cezasını az buldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşmanın yanı sıra sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifade ve görseller paylaştı.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şubatta uçak trafiğinde Kovid-19 döneminin aşıldığını açıkladı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 66'a çıktı
Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor
Enkazdan kurtardıkları depremzede kadını hastanede ziyaret ettiler
İzmir'deki konteyner kent bu kez deprem bölgesinden gelenler için hazırlanıyor

Benzer haberler

Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen manevi tazminat cezasını az buldu

Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen manevi tazminat cezasını az buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet