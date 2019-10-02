Euro
6.25
Dolar
5.70
BIST 100
103,509.20
Altın
1,502.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Yargı reformu teklifi komisyonunda

Teklifin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

Alp Özden   | 02.10.2019
Yargı reformu teklifi komisyonunda

TBMM

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınıyor.

Komisyon Başkanı Köylü, bugün kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme yapacaklarını, maddelerine ise haftaya geçeceklerini söyledi.

İmza sahibi milletvekilleri, kanun teklifi hakkında komisyona bilgi veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?

Benzer haberler

Yargı reformu teklifi komisyonunda

Yargı reformu teklifi komisyonunda