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Politika

Yalova'da eski CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf atınca tutanak tutuldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu.

Sıtkı Yıldız, Murat Şener  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Yalova'da eski CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf atınca tutanak tutuldu Fotoğraf: Murat Şener/AA

Yalova

Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı.

Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.

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