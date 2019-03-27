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Politika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Akşener, gladyo görevini yerine getiriyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Akşener, Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği gladyo görevini yerine getiriyor." dedi.

Buket Güven   | 27.03.2019
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Akşener, gladyo görevini yerine getiriyor

Ankara

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği gladyo görevini yerine getirdiğini iddia etti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Perinçek, Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu ileri sürdü.

Perinçek, Akşener'in 21 Mart'taki Kocaeli mitinginde "garip gureba hapiste, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste" ifadelerini kullandığını belirterek, hapiste olanların Mehmetçik değil, Fethullahçı darbe girişiminde Türk milletine kurşun sıkanlar olduğunu söyledi.

Bu sözlerin Akşener'in hangi safta olduğunu gösterdiğini ifade eden Perinçek, "Hapiste Mehmetçik yok, Mehmetçik siperde bugün. PKK'nın tepesine biniyor, dağda terörist kovalıyor." dedi.

Perinçek, "Akşener, Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği gladyo görevini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Akşener'in bazı miting konuşmalarını ve partisi tarafından seçim dolayısıyla hazırlanan bir klibi izlettiren Perinçek, "İYİ Parti önümüzdeki dönem CIA senaryosunu ilan ediyor. PKK ve FETÖ, halk hareketleriyle birleştirilecek. Gladyo senaryosu..." diye konuştu.

Doğu Perinçek, "Akşener'in gladyo sicilini hatırlamamak mümkün değil. Akşener, o dönem FETÖ'nun yönlendirmesiyle içişleri bakanı yapıldı. Akşener'in o dönem Emniyet istihbarata getirdiği tüm isimler şu an tutuklu." iddiasında bulunarak, Meral Akşener'i karşılıklı konuşmaya davet etti.



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