Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Turhan, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Turhan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.