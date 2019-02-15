Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Türkiye İHA'lar, SİHA'lar konusunda şu anda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Kendi güvenliğimiz, ihtiyaçlarımız için bunları kullanıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Tuğba Yardımcı

TRABZON

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, mühendisin yapının projesinde, hesabında bir hata yapması durumunda faturanın çok ağır çıkabileceğini belirterek, "İki hafta önce maalesef bizim meslektaşlarımızın yaptığı bina çöktü. 'Mühendisler, insanların hayat standartlarını yükseltecek yapılar yapar, ortamlar hazırlar.' dedik fakat ne oldu, insanlar hayatından oldu." dedi.

Turhan, "2019 Türk Dünyası Diriliş Yılı" etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forumun açılışında yaptığı konuşmada, mühendisliğin amacının insanların hayatında ihtiyaç duydukları tesisleri, altyapıları ve mekanları oluşturmak olduğunu ifade etti.

Mesleğin geçmişi ve bugününe ilişkin bilgileri paylaşan Turhan, genç mühendislere, çalışmaları sırasında bilgilerinin yetersiz kalması durumunda kenara itileceklerini hatırlatarak, bu nedenle her zaman gelişmeleri takip etmelerini ve öğrenmeye açık olmalarını önerdi.

Turhan, üniversite eğitimi sırasında işin doğrusunu, tamamını öğrenmenin önemine işaret ederek, Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine atıfta bulundu.

Bakan Turhan şöyle devam etti:

"Yapının projesinde, hesabında bir hata yaptıysanız faturası size çok ağır çıkabilir. İki hafta önce maalesef bizim meslektaşlarımızın yaptığı bina çöktü. 'Mühendisler, insanların hayat standartlarını yükseltecek yapılar yapar, ortamlar hazırlar.' dedik fakat ne oldu, insanlar hayatından oldu. İnsanlara ev, bina yaptı ama hesapta hata yaptıysa veya inşaat esnasında projeye uygun yapmadıysa insanlara acı kayıplar verebilirsiniz. Tabii bunun bedeli de ağır olur. Vicdani bedelinin yanında adli olarak cezası da vardır çünkü siz mühendislik diploması aldığınız zaman 'Hesap yapabilir.' diye burada yetkili merciler size diploma veriyorlar. Mesleğinizi iyi bileceksiniz, tam bileceksiniz, eksik yapmayacaksınız. Bu konu özellikle önemli."

"Büyük Türkiye'yi, lider Türkiye'yi sizler yöneteceksiniz"

Meslek hayatında 40 yıla yaklaştığını dile getiren Turhan, "Bugün hasbelkader sayın Cumhurbaşkanımız bize bir sorumluluk verdi, bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Mesleğimiz, sorumluluğumuz icabı ülkemize yine büyük mühendislik yapılarını yaparak hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunun altını çizerek, "Büyük Türkiye'yi, lider Türkiye'yi sizler yöneteceksiniz, onun için iyi yetişmeniz, bilgili ve güçlü olmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, bir süre önce insansız hava araçlarını (İHA) yapan hemşehrisinin kendisini Hadımköy'deki fabrikaya davet ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHA'ların kaportasını karbon lifleriyle yapıyor. Bir İHA'nın yapımında inşaat, makine, elektrik, bilgisayar, malzeme mühendisliği var. Öyle özellikli malzemeler kullanılıyor ki İHA'ların içerisinde, motorlarında, elektronik ciplerinde... Bunların yüzde 93'ünü kendileri imal ediyor, üretiyor. Gurur duydum, tekniği, teknolojiyi takip ettikleri için kendileri, bunu yaptıkları için... Türkiye İHA'lar, SİHA'lar konusunda şu anda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Teknik ihtiyaçlarımız için güvenlik ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz, diğer araştırma amaçlı kullanıyoruz ve yurt dışına da satıyoruz, ihraç ediyoruz. Bunun için gelişen malzemeleri, gelişen teknik, teknolojileri takip etmeniz de iş hayatında dikkat etmeniz gereken hususlardan biri."

Turhan, genç mühendislere ve mühendis adaylarına, "Sizlerin gelecekte ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak meslektaşlarımız olduğuna güvenim, inancım tamdır. Sizler devletimizi, milletimizi, medeniyetimizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizsiniz. Azimle, gayretle iş hayatında çalışarak başarılı olacağınıza inanıyorum ve hepinize hayat yolunda başarılar diliyorum." dedi.

Bakan Turhan'a, "TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyası"

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem'in moderatörlüğünü yaptığı forumda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi Rektörü ve Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Bakan Turhan'a, Türk dünyası kültür coğrafyasına yaptığı hizmetlerden dolayı "TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyası" takdim etti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise Turhan, Kaseinov ve Tomar'a plaket verdi.

KTÜ Mühendislik Fakültesi, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği ve TÜRKSOY iş birliğinde organize edilen foruma, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

"Bilge Kağan Yazıtı" açıldı

Bakan Turhan ve protokol üyeleri, daha sonra KTÜ Edebiyat Fakültesi önündeki "Bilge Kağan Yazıtı"nın açılış törenine katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, "Gittiği yere huzuru, adaleti ve komşularıyla da iyi geçinerek barış ortamını oluşturma anlayışıyla bir devlet otoritesi kurma zihniyetiyle tanışmış, bilmiş, uygulamış bir milletin torunlarıyız. Biz de bunun için ecdadımızla övünüyoruz, onların ahfadı olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah sizler de kendi milletine, aslına, asaletine ecdadına layık olmaya çalışacak ve dünyada adaleti, huzuru, barışı tesis etme yolunda mücadeleye devam edeceksiniz." diye konuştu.

Bakan Turhan ve protokol üyeleri, kurdele keserek anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı