Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Geçmişte bizler konu mankeni bile olamazdık. Ama şimdi kural koyan bir ana aktör olarak dünyanın en büyük devletleriyle masaya oturuyoruz." dedi.

AĞRI

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ahmedi Hani Havalimanında Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, kurum amirleri, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yapımı devam eden Hamur-Tutak karayolunda incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen sözleşmeli er Ömer Güç'ün Tutak ilçesine bağlı Akyele köyündeki ailesini ziyaret etti.

Aile ile bir süre görüşen Turhan, buradan Ağrı il girişinde yapımı süren Küpkıran Köprüsü'nde çalışmaları yerinde inceledi, Ağrı Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

"Daha çok yapılacak iş var"

Salondaki partililerle bir araya gelen Bakan Turhan, yaptığı konuşmada, dün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline değindi.

Hizmet siyaseti yapmak için yola koyulduklarını ifade eden Turhan, insanların ekonomik, sosyal sorunlarını çözecek, her türlü ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri yapmak için iktidara talip olduklarını söyledi.

Turhan, 17 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye ve bölgeye kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Balkanlar'a, Kafkaslar'a, Ortadoğu'ya, batımıza, doğumuza bakalım. Bu coğrafyada yaşayan ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan insanların haline bakın. Biz bundan 15 sene önce nasıldık, ülkemiz bugün nasıl? Bunun bir mukayesesini, serüvenini hayalimizde bir kez daha yaşayalım. Geçmişi unutmayalım. Geldiğimiz durum itibarıyla bizi tatmin eden bir yerde değiliz. Daha çok yapılacak iş var. Daha yapılacak birçok hizmet var." diye konuştu.

"Muhaliflerimiz yapılanları eleştiri ile siyaset yapıyor"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim muhaliflerimiz yaptıklarıyla değil, yapılanları eleştiri ile siyaset yapıyorlar. Yapmadıklarımızı, eksiklerimizi söylemekten acizler. Onları biz kendimize söylüyoruz. Ülkemiz dün göz yaşartıcı, gurur verici hadiselere sahip oldu. Kendi helikopterlerimizi, İHA'larımızı uçurduk, kendi silahlarımızı, uzay araçlarımızı gördük. Ama bu ülkede daha yapılacak olan istihdam, tarım, enerji, turizm, sanayi, ulaştırma yatırımları var. Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın lider ülkesi konumuna gelmiştir."

"Geçmişte bizler konu mankeni bile olamazdık"

Türkiye'nin geçmişte bölgede yaşanan sorunlarda söz sahibi olmadığını belirten Turhan, "Geçmişte bizler konu mankeni bile olamazdık. Ama şimdi kural koyan bir ana aktör olarak dünyanın en büyük devletleriyle masaya oturuyoruz. Avrupa'daki, Rusya'daki, İran'daki masalarda varız. Bu masaya oturamayanlar bizim aldırdığımız kararlarla memnuniyetlerini ifade ediyorlar." dedi.

Bölgenin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla muhalefet partilerinde olan yerel yönetimlerin, imkanlarını hizmet için kullanmadığını söyleyen Turhan, vatandaşın bu yönetimlerce mağdur edilmesinin önüne "kayyum belediyeciliği" ile geçildiğini hatırlattı.

Bu nedenle yerel yönetimleri kazanmak için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Cahit Turhan, şunları kaydetti:

"Sadece ülkemizin geleceği için değil, dünya mazlumları Türkiye'ye bakıyor. Dünyanın değişik yerlerinde sırf inançları için, sömürüldükleri için açlık, susuzluk, sefalet içinde olan insanlara da bizim merhametli elimiz ulaşıyor. Güçlü olduğumuz için ulaşıyor. Dünyanın mazlumları bizim milletimize dua ediyor. Bu artık şu, bu meselesi değil. Bu artık olmak veya olmamak meselesidir."

Şehir merkezinde esnafı dolaşan Bakan Turhan, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı basına kapalı toplantının ardından karayolu ile kentten ayrıldı.

Muhabir: Sıtkı Yıldız