Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Canla başla çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

İsmail Özdemir,Muharrem Cin   | 08.08.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Canla başla çalışıyoruz

Bursa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde inşası devam eden otoyolun şantiyesinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe, kültüre sahip çıktıklarını, bir taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri projelerde salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimizi tamamlamanın çabası içerisindeyiz, bu da ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu, ülkemizin ne kadar güçlü ve büyük ülke olduğunun bir göstergesi. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da. Ülkemizde vatandaşımıza hizmet etmek noktasında harıl harıl çalışıyoruz, canla başla çalışıyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Yaptığımız yerlerde, projelerimizin bittiği, tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma, turizme önemli derecede artılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden bir tanesi, Aydın-Denizli otoyolunun ihalesini yapmıştık, dünya ölçeğinde büyük bir proje, bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin, ekonomimize olan gücün bir göstergesi."

Kütahya'da da farklı projelerle vatandaşlara hizmet etme çabası içinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, Kütahya'da devam eden projeleri bitirip halkın hizmetine açmak istediklerini ve yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti
Koronavirüsü yenen profesörden 3 önemli tavsiye
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 548 bini geçti

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Canla başla çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Canla başla çalışıyoruz

Bakan Karaismailoğlu Uşak'ta kadın şoförün çalıştığı taksi durağını ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu: CAT 3A sistemiyle uçaklar Erzurum'a güvenle inecek