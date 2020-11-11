Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Karaismailoğlu, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Karaismailoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.