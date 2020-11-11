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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Sefa Şengül   | 11.11.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Karaismailoğlu, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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