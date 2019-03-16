'Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan, Gaziosmanpaşalılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Gazisomanpaşa'nın 24 Haziran'da bir destan daha yazdığını ve yüzde 59 ile 2002'den bu yana en büyük oy oranına ulaştığını anlattı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa mitinginde konuşuyor https://t.co/5lNoKB27cp— AA Canlı (@AACanli) 16 Mart 2019
Bu güvene mazhar olmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Hizmet sancağını asla yere düşürmeyeceğiz, emanetinize asla halel getirmeyeceğiz. Baskı, şantaj, tehditlere asla eyvallah etmeyeceğiz. İslam düşmanlarına, Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Elbette birileri bundan rahatsız olacak. Bizim hakkı haykırmamız kuşkusuz zalimleri rahatsız edecek. Bizim Suriye'den Arakan'a, Afrika'dan Balkanlara kadar mazlumlara sahip çıkmamız şüphesiz birilerinin konforunu bozacak. Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim doğruları yüzlerine vurmamız karşısında hırçınlaşacak. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6'sına bu ülkenin imza atması şüphesiz birilerini kıskandıracak. Senelerdir bu milleti hor ve hakir görenler, küçümseyenler elbette güçlenen, özgürleşen, öz güveni artan bir Türkiye'yi kabullenmeyecek. Ne kadar rahatsız olursa olsunlar biz, asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, öz güvenin timsali olmayı sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkları karşısında sessiz çoğunluğun dili olacak, hislerine tercüman olacağız."
Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan Haçlı bozuntularına seslendiğini" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum, başaramayacaksınız, bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Türk Milleti'nin maziden atiye giden kutlu yolculuğunun önünün kesemeyeceksiniz. İnsanımızın tarihi, değeri, istiklal ve istikbali ile kucaklaşmasına mani olamayacaksınız. Ne siz ne de piyonlarınız bir daha bu ülkeyi asla işgal edemeyeceksiniz. Bağımsızlığımızın timsali ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Siz isteseniz de istemezseniz de 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Siz rahatsız olsanız da sizin zulümleriniz, cürümleriniz, bütün bunları yüzünüze çarpmaktan asla çekinmeyeceğiz. Siz istemeseniz de biz zalime zalim, katile katil, darbeciye darbeci, teröriste, terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız. Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların, çığlığı olmaya devam edeceğiz. Dik duracağız, kararlı duracağız, yıllardır milletimize parmak sallayan kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz. Bunu sizlerin güçlü desteğiyle yapacağız ve milletimizin duasıyla zafere taşıyacağız. Hep birlikte omuz omuza verecek, 31 Mart'ta ülkemizle beraber yüz milyonlarca kardeşimize yeni bayram yaşatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin güçlü olması, sağlam durması şart. Türkiye her alanda başını dik tutmak zorundadır. Türkiye birliğine beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak zorundadır. Çünkü bu devlet sadece 780 bin kilometreden ibaret değildir. Türkiye bundan çok daha büyük bir ülkedir. Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Dayanışmanın sembolüdür, hakkın hukukun, adaletin timsalidir. Ülkemizdeki binlerce kilometre uzaktaki teröristlerin, gözü dönmüş katillerin milletimizi ve ülkemizi hedef almasının sebebi de budur." ifadelerini kullandı.
"Biz bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz"
Erdoğan, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın şehit edildiğini, 3 kişinin hastanede tedavi gördüğünü hatırlatarak, terör saldırısına ilişkin görüntüleri ekrandan vatandaşlara gösterdi.
Videodan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." sözlerine de vatandaşlara izleten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Bu ifadenin aynısını Avustralyalı senatör de söylüyor. Sen kimden yanasın? Domuzdan mı yanasın, bu milletten mi yanasın? Hale bak... Ben buradan CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; dikkat edin, bu adam bir projedir ve bu adam nerede, ne söyleyeceğinin farkında değil. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat nasıl kullanır? Tabii sen şimdi kalkarsan körlere hakaret olur, 'Şaşı kalkarsın'... Zira bu HDP ile beraber değil mi? Bu şu anda sözde İYİ Parti ile beraber değil mi? Maalesef istikametini kaybetmiş Saadet ile beraber değil mi? Bunlar dörtlü çete. İstikamet diye bir şey bunlarda yok ve bunların millilik diye de bir şeyleri yok. Vatanseverlik diye de bir şeyleri yok."
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarının bulunduğu videonun da gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Değerli kardeşlerim bu adam Kürt değildir, onu da söyleyeyim. Bu adam ipsiz sapsız birisidir ve Kürt kardeşlerim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Benim ülkemde Kürdistan var mı? Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Egemiz var, Marmaramız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git oraya ama bu ülkeyi bölmeye hiçbirinizin ne hakkı ne yetkisi yok." ifadelerini kullandı.
"Bizi yıldıramazsınız"
HDP ile diğer partilerin ilişkilerine değinen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:
"Artık anlayalım bazı şeyleri. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki lütfen murakabemizi iyi yapalım. Kimle gittiğimize dikkat edelim ve bu ülkenin bu yükleri taşıma mecburiyeti yok. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazsanız savaş kapıdadır'. 1 Temmuzları biz geçirdik, biz 15 Temmuzları da geçirdik. Hadi buyurun, topunuz gelin, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Bizi yıldıramazsınız. Bu milleti yıldıramazsınız. Hamdolsun biz 15 Temmuz gecesinde çağrımızı yaptık, yüz binler meydanlara döküldü. 16 saatte işleri bitti mi? Bitti. Fakat süreç devam ediyor. Ne diyor? 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık'. Söyleyim, 'Be kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık', farkımız bu... Diyor ki 'Keleşlerini bize doğrultanları keleşlerine biz gereken cevabı veririz'. Neredesin, niye veremiyorsun? Biz bunların Cudi'de inlerine girdik mi, Gabar'da girdik mi, Tendürek'te girdik mi, Kandil'de girdik mi? Nereye giderlerle gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar oradayız. Sonuna kadar kovalayacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü bizim milletimizin huzurunu bunlar bozamayacaklar."
"Netenyahu, oğlunun kulağını çek"
Son 17 yıldır Türkiye'yi hak ettiği konuma taşımanın kavgasını verdiklerini, Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Özellikle dost düşman herkesin gözünü diktiği bu mübarek şehre, aziz İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yapık. Ne diyor o alçak, 49 tane kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki 'Anadolu Yakası'nda kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası'na geçmeyeceksiniz.' Kimsin ulan sen? Kimsin sen? Şöyle tevessül et de gel bakalım buralara. O şimdi hesap yapıyor kendine göre 'Ben 49 Müslüman'ı öldürdüm', bize göre tabii şehit etti. Senin geçmişin de -tüfeklerin üzerine yazmışsın-, onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık başka bir dünya var. Biz, bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a Konstantinapol ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz, terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol'dur."
"Minareleri yıkacakmış. Şimdi bak Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Minareler süngü/Kubbeler miğfer/Camiler kışlamız/Müminler asker/Bir şey bizi sindiremez/Gökler yerler açılsa/Üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa/Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız/Titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş/Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu/Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar/Ecdadımızı zaferden zafere koşturan/İşte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir." dizelerini okudu.
" 'Bizim HDP'yle ittifakımız yok.' diyorlar. Her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor"
Erdoğan, "CHP'li beceriksiz, başarısız, basiretsiz belediye başkanlarının yönetimindeki" İstanbul'a yeniden öz güven aşıladıklarını belirterek, "Ne diyor HDP'nin adamı, 'İstanbul'da bir aday koymadık. İmamoğlu bizim oylarımızla...' Kürt kardeşlerimize hakaret olmasın. 'Kürtlerin oylarıyla seçilecek. Bunu da bilmesi lazım. HDP'nin oylarıyla seçilecek' diyor. Öbür taraftan onlar da inkar ediyor. 'Bizim HDP'yle ittifakımız yok.' diyorlar. Her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bunu gizleyemezsiniz. Caddeleri çöpten, sokakları çamurdan, yolları çukurdan geçilmeyen İstanbul'u hak ettiği hizmetlere biz ulaştırmadık mı?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, CHP'nin çöp, çukur ve çamur olduğunu belirterek, 1994'te böyle bir İstanbul'u devraldığını kaydetti. İstanbul'un nereden nereye geldiğini anımsatan Erdoğan, CHP'nin ayrıca 3 Y, yolsuzluk, yasaklar ve yokluk olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerle iki yakayı birbirine bağladıklarını anımsatarak, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüleri'nin de hizmete alındığını söyledi.
İzmir'e 7-8 saate gidilirken mesafeyi 3 saat 15 dakikaya düşürdüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu adımları attık. Bunları yapan biziz. Bunlar Rahmetli Menderes'in Vatan Bulvarı'nı, Millet Caddesi'ni... Bunların hepsine karşı çıktılar. Barbaros Bulvarı'na karşı çıktıklar. CHP demek yatırımları engellemek ve yıkmak demektir. İşte bunlara inanıyorum ki CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz 31 Mart'ta gereken dersi sandıkta verecektir. Bu güne kadar İstanbul'da 19 kilometre tünel, bu hafta açtığımız Gebze-Halkalı hattıyla birlikte 233 kilometre raylı sistem kazandırdık. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un iki yakasına toplamda 7 bin yataklı iki şehir hastanesi kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, gelecek yıl Başakşehir'deki hastanenin bitirileceğini vurguladı. Sancaktepe'de de şehir hastanesinin ihale aşamasında olduğu bilgisini veren Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber sağlıkta 1994 öncesi İstanbul'un halinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zamandaki halini biliyorsunuz değil mi? Göstermeme gerek var mı? Yok. Son 17 yılda İstanbul'a toplam 10 bin yatak kapasiteli 56'sı hastaneden oluşan 133 sağlık tesisi inşa ettik. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'yı da asla ihmal etmedik. Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla Gaziosmanpaşa'nın çehresini değiştirdik. Eğitimde ilçemize 579 derslikli 66 okul inşa ettik. 710 öğretmen ataması yaptık. Bunun yanında iki okulumuza 2 kapalı spor salonu kazandırdık. İki okulumuza da inşa ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'ya sağlık alanında yapılan hizmetleri hatırlatarak, ulaşım, konut gibi alanlar da ilçeye kazandırılan projelerden bahsetti.
Gaziosmanpaşa'ya 4 yeni yol kazandırdıklarını belirten Erdoğan, 9 köprü, kavşak, bağlantı yollarının açıldığını ifade etti. Erdoğan, 3 caddenin yeniden düzenlendiğini, TEM Otoyolu Metris Kavşağı bağlantı yolları ve köprülü kavşağının devam ettiğini dile getirdi. 160 araç kapasiteli Cebeci Kat Otopark'ını tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "2 bin 98 araç kapasiteli 6 otopark daha yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 2 bin 460 konutu bitirip hak sahiplerine teslim ettik. Bu yıl 2 bin 630 konutu daha teslim ediyoruz. 5 bin konutun da inşaatına başlıyoruz. Gaziosmanpaşa Engelliler Merkezi'ni hizmete açtık. 70 bin metrekarelik bir millet bahçesini, kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksini, Barbaros Hayrettim Paşa Gençlik Merkezi'ni, kapalı pazar yeri ve otoparkını, Zat-ı Gül Kadın Kültür Merkezi'ni, bin kişilik etkinlik merkezini tamamlayıp sizlerin kullanımına sunduk. Poligon Kültür Merkezi'nin, millet kıraathanesinin, Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ni, Gaziosmanpaşa Stadyumu ve otoparkını... 500 Evler Enerji Aktarma Merkezi'nin inşaatına başladık." diye konuştu.
Erdoğan, ilçeye yapılacak projeler hakkında bilgiler vererek, 31 Mart'ta belediye başkanı adaylarına güçlü destek vermelerini istedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta'nın vatandaşlarca yakından tanındığını dile getiren Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı tüm Türkiye'nin tanıdığını söyledi.
Yıldırım'la uzun yıllardır beraber çalıştıklarını anımsatan Erdoğan, Usta ve Yıldırım'ın kazanmasıyla ilçe ve şehrin çok daha iyi bir geleceğe kavuşacağını kaydetti.
Erdoğan, Rami Kışlası'nın da ele alındığını anlatarak, o bölgeye 6 milyon cilt kitap alacak şekilde bir kütüphanenin inşa edileceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki konuşmasında şunları dile getirdi: "Bu seçimde, şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50-60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken, milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz. Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.