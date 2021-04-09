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Politika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla ile bir araya geldi.

İslam Doğru   | 09.04.2021
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

New York

Kısa bir süre önce görevine başlayan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Büyükelçi Mercan'ın Bourla ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleşen görüşmede Pfizer'ın Alman ilaç firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile Pfizer'ın Türkiye'deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dahil birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

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