Euro
9.18
Dolar
7.72
BIST 100
1,277.89
Altın
1,879.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Uluslararası Yüzme Ligi"nde üst üste Avrupa rekoru kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Valisi Fersat Sofi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bekir Aydoğan   | 18.11.2020
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı

Erbil

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erbil Valisi Fersat Sofi'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, "Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sofi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Türkmen Bakan, "Erbil Valisi kardeşimiz Sn. Dr. Fırsat Sofi'nin vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Yüce Allah'tan merhuma rahmet ve ailesine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

Sofi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Sofi, bu sabah yaşamını yitirmişti.

Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu taşımada Kovid-19'a teknolojik takip
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti
'Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim'
Kovid-19'u yenen Sakçı: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım

Benzer haberler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı

Bağdat’ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Terör örgütü PKK Erbil'de 2 kişiyi kaçırdı

Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladığını duyurdu

Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladığını duyurdu
Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da

Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da

ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor