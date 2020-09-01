Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

Euro
8.78
Dolar
7.38
BIST 100
1,085.19
Altın
1,965.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Nallıhan İlçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Politika

Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 01.09.2020
Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı kararın, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi. 

Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı
Kovid-19'da iyileşen hasta sayısı 245 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmalı

Dışişleri Bakanlığı: Rusya terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmalı
Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama
Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgiler çektiğini sananlar ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacak

Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgiler çektiğini sananlar ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacak