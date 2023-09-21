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Politika

Türkiye, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik yapılan görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Türkiye, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik, Umman'ın da katılımıyla Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da gerçekleştirilen görüşmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Tüm tarafları, Yemen'de kalıcı çözüme ulaşılmasını teminen, barış sürecine yapıcı bir şekilde destek vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin "kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün" muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

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