Euro
10.39
Dolar
8.49
BIST 100
1,400.22
Altın
1,891.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bahsekonu yetkililerin bir an önce salıverilmesini ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Muhammet Tarhan   | 25.05.2021
Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılması temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de dün meydana gelen hükümet değişikliği sonrasında Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw ve Başbakan Ouane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasının endişeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsekonu yetkililerin bir an önce salıverilmesini ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, Mali'nin gelecek dönemde düzenlenecek seçimlerle anayasal düzene dönmesi yönünde çalışmalarını sürdüren geçiş dönemi kurumları ile Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) bu yönde harcadığı çabaların desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Mali'de siyasi kriz

Afrika ülkesi Mali'de, dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü. Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita, bugün N'Daw'ı ve Ouane'yi görevden aldığını duyurmuştu.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser
BioNTech aşısının uygun saklama koşullarına sahip ASM'lerde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
Moderna'nın Kovid-19 aşısı 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Benzer haberler

Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu

Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu

Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen uçak kazası için taziye mesajı gönderdi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i 'Türk kimliğini inkara son vermeye' davet etti

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i 'Türk kimliğini inkara son vermeye' davet etti
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor
Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor

Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor