Türkiye, Mali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, menfur terör eylemi şiddetle kınanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.