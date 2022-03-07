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Politika

Türkiye, Mali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Emre Karaca   | 07.03.2022
Türkiye, Mali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, menfur terör eylemi şiddetle kınanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

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