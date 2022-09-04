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Politika

Türkiye, Latin Amerika ekonomik örgütlerinden And Topluluğuna gözlemci üye oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile gelişen ilişkileri ve bölge ülkeleriyle çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bölgenin ekonomik örgütlerinden And Topluluğuna gözlemci üye olduğunu bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 04.09.2022
Türkiye, Latin Amerika ekonomik örgütlerinden And Topluluğuna gözlemci üye oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile gelişen ilişkileri kapsamında, bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlardaki iş birliğinin de güçlendirilmesi ve bu amaçla bölgesel kuruluşlarla ilişkilerin kurumsallaştırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"Bu çerçevede, Peru, Kolombiya, Ekvator ve Bolivya'nın üyesi oldukları bölgenin önde gelen ekonomik entegrasyon örgütlerinden And Topluluğuna yaptığımız gözlemci üyelik başvurumuz, 29 Ağustos 2022 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Dışişleri Bakanları Komisyonu toplantısında oydaşma ile kabul edilmiş ve böylece Türkiye And Topluluğuna gözlemci üye olmuştur." bilgisi paylaşılan açıklamada, 2 Eylül'de yürürlüğe giren karar neticesinde Türkiye'nin And Topluluğu ve üyeleri ile bundan sonra daha da gelişecek olan iş birliğinin, bölgeyle hem siyasi diyaloğunun güçlenmesine hem de ekonomik ve ticari ilişkilerinin derinleşmesine, çeşitlenmesine katkı sağlayacağına inanıldığı ifade edildi.

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