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Politika

Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı

Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Behlül Çetinkaya   | 16.11.2021
Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "31 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu'nun onaylanması uygun bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

Yayımlandığı gün yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

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