Türkiye ile Irak arasında teröre karşı imzalanan mutabakat zaptının önemi ne?
Ankara
Türkiye ve Irak arasında, askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, imzalanan bu zaptın tarihi önemde olduğunu bildirdi. Anlaşmanın önemini, ORSAM Irak Koordinatörü Dr. Bilgay Duman ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.