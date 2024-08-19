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Politika

Türkiye ile Irak arasında teröre karşı imzalanan mutabakat zaptının önemi ne?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Türkiye ile Irak arasında teröre karşı imzalanan mutabakat zaptının önemi ne?

Ankara

Türkiye ve Irak arasında, askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, imzalanan bu zaptın tarihi önemde olduğunu bildirdi. Anlaşmanın önemini, ORSAM Irak Koordinatörü Dr. Bilgay Duman ile konuştuk.

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