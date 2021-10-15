Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı
Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.
Ankara
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Türkiye-Hollanda siyasi istişareleri kapsamında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
Kaymakcı, "Ülkemizin AB üyelik sürecindeki kararlığını ve AB'den beklentilerimizi yineledik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.