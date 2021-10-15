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Politika

Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı

Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 15.10.2021
Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı

Ankara

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Türkiye-Hollanda siyasi istişareleri kapsamında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Kaymakcı, "Ülkemizin AB üyelik sürecindeki kararlığını ve AB'den beklentilerimizi yineledik." ifadesini kullandı.

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