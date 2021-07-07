Türkiye, Haiti Devlet Başkanı Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.
Ankara
- Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
- Haiti'de Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesinin ardından acil durum ilan edildi
"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.
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