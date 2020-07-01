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Politika

Türkiye Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığını devraldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığını bir yıllığına devraldığını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 01.07.2020
Türkiye Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığını devraldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce 1998-1999 ve 2009-2010 yıllarında Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)  dönem başkanlığını yürüten Türkiye'nin, bugün itibarıyla bu görevi üçüncü kez üstleneceğinin altı çizildi. 

Açıklamada, 1996'da tesis edilen GDAÜ'nün, 13 Güney Doğu Avrupa ülkesinin tamamının dahil olduğu en kapsamlı bölgesel iş birliği forumu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, GDAÜ Dönem Başkanlığı önceliklerini, bölge ülkelerinin gündemindeki başta Kovid-19 ile mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel konuları esas alarak belirlemiş olup çalışmalarını GDAÜ'nün temel ilkeleri olan 'bölgesel sahiplenme' ve 'kapsayıcılık' çerçevesinde yürütecektir."

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