'Türkiye, dünyanın en yeni en modern spor tesislerine sahip'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleriyle, dünyanın önde gelen ülkeleriyle kıyaslandığında, en yeni ve modern spor tesislerine sahip olduğunu bildirdi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milas Şehit Metin Özcan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası açılışı ve amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, ilçede uzun bir süre atıl kalan stadın bakım ve onarımının yapılarak gençlerin hizmetine sunulduğunu, stada Şehit Metin Özcan isminin verilmesinin de ayrı bir onur olduğunu söyledi.

Ülkede pek çok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kasapoğlu, 2002 sonrasında, ekonomiden sanayiye, eğitimden teknolojiye, ulaştırmaya, sağlığa ve spora kadar pek çok alanda devasa yatırımlarla ülkenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyinin buluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğine değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spor bizleri hem bedenen hem de zihnen ciddi anlamda güçlü kılıyor. Bu manada spor yatırımlarımıza baktığımızda Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar yapılan yatırımları 2002 sonrası süreçte üçe katladığımızı görüyoruz. Türkiye an itibarıyla, tesislerini diğer Avrupa ülkeleriyle, dünyanın önde gelen ülkeleriyle kıyasladığımızda, dünyanın en yeni, en modern spor tesislerine sahiptir. Stadyumlardan yüzme havuzlarına kadar, spor salonlarına, tenis kortlarına, voleybol, basketbol alanlarına futbol sahalarına kadar en modern, en yeni tesisler bizde. Bundaki en büyük katkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Çünkü kendisi hem sporu hem de sporcuyu önemseyen bir lider. Bundan sonraki süreçte sporu tabana yayarak ülkemizi, sporcularımızı, dünyada madalyalarıyla uluslararası alanlardaki başarılarıyla çok daha yükseklere taşımanın inancı ve kararlılığındayız."

Toplumun mimarı olan kadınların sporda öncü bir misyon ifa etmeleri gerektiğine inandığını anlatan Kasapoğlu, bir annenin, bir eşin bu konuda yükleneceği misyonun da spordaki başarıyı çok ciddi etkileyeceğini belirtti.

"100 günde 100 bin kişiye yüzme öğrettik"

Kasapoğlu, toplumun spor yapma alışkanlığının arzu edilen seviyede olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Spor Türkiye projemizde inşallah bunu başaracağız. Spor Muğla, Spor Milas kısmı var. İnşallah bu projelerle sporun engel tanımayan ruhuyla kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, engellisi, engelsiziyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm toplumumuzu kaynaştıracak, geliştirecek, sağlıklı ve zinde tutacak, uluslararası anlamda madalyalar getirecek, şampiyonlar çıkaracak şekilde sporla buluşturacağız. Bu süreçte Bakanlık olarak eksik gördüğümüz tesisleri hızla inşa etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu vesileyle 10 mahalle seçeceğiz. Milas'da bu 10 mahallemizde futbol, basketbol ve voleybol sahaları kuracağız. Sporu herkese erişebilir hale getireceğiz. Türkiye deniz ve su varlığı yönüyle çok zengin bir ülke. Yüzme konusunda bizim başarılarımızın çok daha yukarılarda olması lazım. Bu çerçevede üç ay önce 'yüzme bilmeyen kalmasın' diye bir proje başlattık. 100 günde 100 bin kişiye yüzme öğrettik. Halkımız bu konuda çok duyarlı, çok hassas. Bu nedenle bu projenin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Yüzmeyi daha erişilir, ulaşılır kılmak için yüzme havuzları sayısını artırıyoruz. Butik havuzlarımızdan bir tanesini de Milas'a kazandıracağız."

Tesislerin gece gündüz açık tutulacağını vurgulayan Kasapoğlu, vatandaşlardan da zaman ayırarak tesislerden faydalanmalarını istedi.

Gençlik merkezlerine çok önem verdiklerine işaret eden Kasapoğlu, "Çünkü bu merkezlerimiz gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırlamak için önemli. Biz herkesi genç kabul ediyoruz. Bu nedenle merkezlerimize her yaştan insanımızı bekliyoruz. Gençlik merkezlerimizi 7/24 vatandaşlarımızın emrinde olacak şekilde hazırlıyoruz." dedi.

Başlattıkları yeni uygulamayla mahallelerde bulunan okullardaki derslikleri okul saatleri dışında kullanılacak şekilde tefriş edeceklerini anlatan Kasapoğlu, gençlik liderlerinin burada görevlendirileceğini, tüm halkın da buraları kullanabileceğini ifade etti.

Yeni tesis ve projelerle Muğla ve Milas'tan Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarmak istediklerini aktaran Kasapoğlu, bunun için de gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Kasapoğlu, amatör spor kulüplerini de çok önemsediklerini, Bakanlık olarak tüm imkanlarıyla bundan sonra da amatör spor kulüplerinin yanında olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu; Muğla Valisi Esengül Civelek, şehit Metin Özcan'ın babası Fehim Özcan, annesi Remziye Özcan ve protokol üyeleriyle, yenilenen stadyumun açılış kurdelesini kesti.

Kasapoğlu, daha sonra ilçedeki amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yaptı.

Programa AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, protokol üyeleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşlar katıldı.