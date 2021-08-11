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Politika

Türkiye’den Cezayir’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 11.08.2021
Türkiye’den Cezayir’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir’in birçok kentinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği" vurgulandı.

Açıklamada "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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