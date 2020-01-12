'Türkiye bölgesinde barışın sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edecek'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye"nin, tüm bölgesinde barış ve huzurun sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Libya halkının geleceğini korumak amacıyla Libya'da taraflar arasında sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını diledi.
Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 12, 2020
Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.