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Politika

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, yaşamını yitiren güvenlik görevlisi için taziyelerini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 06.03.2020
Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

Söz konusu intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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