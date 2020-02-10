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Politika

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'e ilişkin ikinci tur görüşmeleri sona erdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin başkanlığındaki heyetlerin İdlib'deki duruma ilişkin ikinci tur görüşmeleri sona erdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.02.2020
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'e ilişkin ikinci tur görüşmeleri sona erdi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib'deki duruma ilişkin hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra ikinci tur görüşmeler için Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Tarafların kendi pozisyonlarını ortaya koyduğu görüşmelerde, Türk heyeti, tutumunu ve beklentilerini bir kez daha kapsamlı olarak Rus tarafına aktardı.

Görüşmede, Türk tarafından Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyet de hazır bulundu.

Önal, Lavrentiev ve Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerini sonlandırdı.

Türk-Rus heyetler arası görüşmeler, cumartesi günü iki tur halinde 3 saatlik görüşmeler zarfında yapılmıştı.

Görüşmelerde, sahada bir an önce sükunetin sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.

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