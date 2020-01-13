Euro
6.51
Dolar
5.86
BIST 100
120,380.40
Altın
1,551.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Emre Gürkan Abay,Ali Cura   | 13.01.2020
Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova
                    

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan seçimlerinde Çin karşıtı Tsai zaferini ilan etti
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor

Benzer haberler

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta tarafların gergin bekleyişi sürüyor

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta tarafların gergin bekleyişi sürüyor

AB Libya'da sağlanan ateşkesten memnun

Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesi görüşecek

Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesi görüşecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
'Libya'daki ateşkes Berlin'deki konferansın başarılı olmasını sağlayacak'

'Libya'daki ateşkes Berlin'deki konferansın başarılı olmasını sağlayacak'