'Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa ordumuz gereğini yapsın'

TBMM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2018 yılının en önemli olayının 24 Haziran'daki seçimler olduğunu, "yeni sistem ile kararların bir kişi tarafından alındığını, Meclisin devre dışı bırakıldığını ve yargının tek bir beşere bağlandığını" öne sürdü.

"Türk milletinin huzura ihtiyacının olduğunu, bu ihtiyaç ortadayken ülkenin yarısına düşman muamelesi yaparak yeni huzursuzluklar üretmenin akıl işi olmadığını" belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Milletimizi ayrıştıran her kim olursa olsun dış güçlere hizmet ediyordur. Hangi partiye oy verirse versin 81 milyonun tamamı milletimizin şerefli evlatlarıdır. Kardeşi kardeşe düşürmeye, bizi bölmeye çalışanlar var. Hangi kisve altında olursa olsun, bunların fitnelerine uyup komşunuzla, arkadaşınızla, akrabanızla düşman olmayın. Hz. Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Gerçek pehlivan er meydanında rakibini yenen değil, öfkelendiği vakit öfkesini yenebilendir.' Bugün kendine hakim olamayan iktidar sahiplerinin sözlerine baktıkça mübarek rehberimize daha çok sarılacağız. Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz, hepsi bu."

Akşener, Türkiye'nin ekonomik yönden zor bir süreçten geçtiğini, 16 yıl aradan sonra enflasyonun yeniden yüzde 20'lerin üzerine çıktığını söyledi.

Pansuman tedbirlerle milletin oyalandığını, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "atlattık, dengeledik, hedefe ulaştık" dediğini ancak çarşı ve pazarda durumun böyle olmadığını savundu.

"Esad, 18 milyon Suriyeliye 8 milyar dolar harcıyor"

Meral Akşener, hükümetin yanlış politikaları sonucu Suriyeli sığınmacılara 40 milyar dolar harcadığını, söz konusu paranın Türkiye'nin 2019 yılı bütçesinin dörtte birine denk geldiğini dile getirdi.

Sığınmacı sorununun önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini öne süren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 4 milyon olan Suriyeli sığınmacı sayısı yarın bir gün 7-8 milyona çıkacak. Güney illerimiz Türk kentleri olmaktan çıkacak. Suriye'nin 2018 yılı bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 8 milyar dolar. Yani Esad, 18 milyon Suriyeliye 8 milyar dolar harcıyor. Bizim iktidar ise 4 milyon sığınmacıya 40 milyar dolar harcıyor. Esad daha hesaplı yönetiyor işi. Türkiye'deki 4 milyon için 2 milyar dolar verilim de o baksın. Ne zorumuz var da paramızı bu mecralara harcıyoruz. Sığınmacılara 230 milyar lira, kodamanlara 300 milyar lira, faize 117 milyar lira para ödüyoruz. Bu savurganlığa iş bilmezlik de eklenince fatura iyice büyüyor."

Akşener, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına bağlı 1. Ana Bakım Merkezinin (tank palet fabrikası) özelleştirme kapsamına alınmasına da tepki gösterdi. Satılmak istenen fabrikanın Türk ordusunun herhangi bir birliğinden farkının bulunmadığını iddia eden Akşener, bu konuda yerli ve milli davranacaklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin güney sınırlarında yaşananlara da değinen Akşener, amaçlarının milli meseleler üzerinde siyasi rant devşirmek olmadığını belirtti.

"Bir gece ansızın gelebiliriz" nidalarıyla başlayan sınır ötesi operasyon meselesinin bir başka bahara kaldığının görüldüğünü öne süren Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye yalnızlaşıyor. 'Fırat'ın doğusuna operasyon' denildiği anda devreye giren Rusya ve ABD, iktidara yine 'dur' dedi. Hatta ABD heyeti Ankara'ya gelmeden önce öyle bir mesaj yolladı ki bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu haddi aşan söz ve tutumların sorumlusu iktidardır. Suriye'de, Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa ordumuz girsin ve gereğini yapsın. ABD'nin, Rusya'nın her sözünü emir telakki etmekten vazgeçin. Türk milletinin onurunu daha fazla yerde bırakmayın."

Akşener, konuşması sırasında bazı belediye başkanı adaylarının da tanıtımını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in tek tek kürsüye davet ederek tanıttığı adaylar şöyle:

Aksaray: Özhan Türemiş, Karaman: Bahadır Bayraç, Bayburt: Yunus Özyıldırım, Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt: Ahmet Özgür, Düzce: Ömer Küçük.



Muhabir: İsmail Çimen