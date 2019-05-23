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Politika

Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Seval Ocak Adıyaman   | 23.05.2019
Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM

Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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