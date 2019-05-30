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Politika

'Tuncelilileri sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Tuncelili vatandaşlarımızı bölücü ve sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 30.05.2019
'Tuncelilileri sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz'

Ankara

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, balballar, koç-koyun heykelleri, koçbaşı damgaları, halılara ve kilimlere nakış nakış işlenen motifleriyle kadim bir Türkmen şehri olan Tunceli'de oldubitti ile bir isim değişikliğine gitmeye çalışmanın açıkça devlete meydan okuma olduğunu savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu sakat ve bölücü zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı verdiğini anımsatan Büyükataman, gereğinin yapılması konusunda ilgili makamların da göreve çağrıldığını belirtti.

Bu toprakların her bir karışının şehit kanlarıyla vatan yapıldığını ve şehit kanlarıyla vatan olarak kalmaya devam edeceğine işaret eden Büyükataman, bayrağın, Türk milliyetçilerinin kanı, vatanın da Türk milliyetçilerinin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğine değindi.

Ülkenin her bir insanının bu vatanın eşit ve değerli bir vatandaşı, Türk milletinin şerefli bir mensubu olduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Ömrümüzü adadığımız milletimize kin kusmayız aksine onun için kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz. Tuncelili vatandaşlarımızı bölücü ve sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz. Türk milletine bir bütün olarak bakamayan, kökü dışarıda bozuk zihniyetlerin Türk milliyetçilerine söz söylemesi komiktir, Türk milletinin nezdinde yok hükmündedir. Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı gitmesi gereken yere rahat rahat gider ve oradaki vatan ve millet düşmanları rahatsız olur. Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı dik ve asil duruşu ile bir yere giderken vatan ve millet düşmanlarının dizleri titrer, dizlerinin bağı çözülür."

Büyükataman, "Pençe Harekatı" kapsamında PKK'lı teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da muvaffakiyet diledi.

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