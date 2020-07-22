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Politika

Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.

Alper Atalay   | 22.07.2020
Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

TBMM

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

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