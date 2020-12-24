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Politika

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarların başvurularının ocak ayının ilk haftasında başlamasını öngörüyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkara destek kapsamında, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 24.12.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarların başvurularının ocak ayının ilk haftasında başlamasını öngörüyoruz Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkara destek kapsamında, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Google ile iş birliğine ilişkin, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." dedi.

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