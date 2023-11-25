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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.
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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü.

Zeynep Duyar  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi

Ankara

Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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