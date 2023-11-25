Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü.
Ankara
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.